Sfilano a Rosolini 30 carretti siciliani: ospiti pure i 'cugini' di Frankenthal

A Rosolini le tradizioni assumono i contorni della sacralità. Così anche quest'anno l'amministrazione a guida Giovanni Spadola, propone un fine di marzo a marcia di cavalli per la gioia dingrandi e piccini. Si comincioa venerdì 21 marzo con quella che è diventata una classica di primavera: la sfilata dei carretti siciliani. Saranno trenta gli esemplari che arrivano da ogni parte della Sicilia per sfilare nelle strade principali di Rosolini. Si parte alle 17 dalla Stele della Croce Santa per proseguire per le vie Sant'Alessandra. Rimembranza, Aldo Moro, Ariosto, Arancio, Rapisardi, Sipione. corso Savoia e arrivo previsto tra le 19,30 e le 20 in piazza Garibaldi. Alla settima edizione della sfilata parteciperanno il Gruppo folkloristico il 'Carrubo' con in testa Sara Caschetto e la banda musicale 'Casmene'. Ad ammiare i carretti siciliani ci saranno otto rappresentati della città gemellata di Frankenthal, in Germania, dove vivono tantissimi rosolinesi di prima e seconda generazione. Il sindaco Spadola ricambia l'ospitalià dei tedesci del dicembre 2023 con un bevenuto al primo cittadino, Nikolos Mayer. " Ai nostri cugini gemellati - dice Spadola - cercheremo di mostrare il volto migliore di Rosolini: dai nostri beni culturali alla nostra enogastronomia".

Dalla sfilata dei carretti siciliani, domenica 23 marzo, verso mezzogiorno, si passerà alla Cavalcata di devozione di San Giuseppe. Sfileranno in via Manzoni fra due ali di folla".

(nella foto i due sindaci delle città gemellate: Nikolos Mayer e Giovanni Spadola)