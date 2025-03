Dolore e rabbia ad Adrano ai funerali dei 3 braccianti morti sulla strada

Si sono sviolti questo pomeriggio nella Chiesa Madre di Adrano i funerali dei tre braccianti, Salvatore Lanza, Salvatore Pellegrini e Rosario Lucchese morti in un tragico incidente stradale lunedì sulla 'Ragusana' in territorio di Carlentini. Tanta rabbia e dolore tra i parenti e gli amici delle vittime, chiamati a dare l'ultimo saluto ai loro cari. E' stato l'arcivescovo di Catania, monsignor Luigi Renna a celebrare il rito funebre. Il presule nella sua omelia ha detto: " La dignità più grande è di quelli che hanno i calli alle mani , di chi come onesto lavoratore mette a repentaglio la propria vita, alzandosi presto al mattino, percorrendo molti chilometri, lavorando sodo e tornando a casa con i soldi che sono puliti". Le tre bare, due di colore del mogano e quella bianca con il corpo di Saro, 18 anni, il più giovane dei braccianti, sono state salutate da un intermnabile applausoall'uscita della Chiesa Madre. Molte le t- shirt bianche con il volto del ragazzo stampato. Inconsolabile la compagna di Lucchese, Ludovica , che porta sulle spalle la sofferenza di un lutto atroce e di una bimbo che dovrà mettere al mondo senza il papà, che non c'è più.