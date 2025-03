Controlli a Rosolini e Pachino, brucia rifiuti speciali:78enne denunciato

Continua l’impegno della Polizia di Stato nella zona sud della provincia finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa e del degrado urbano in particolare nei comuni di Pachino e Rosolini.

Nel corso degli ultimi tre giorni Agenti del Commissariato di Pachino e del Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania hanno effettuato un controllo del territorio con numerosi posti di controllo in zone sensibili e centrali delle due città e delle rispettive periferie.

Sono stati attenzionati i locali pubblici maggiormente frequentati e i luoghi di ritrovo di persone che bivaccano nelle piazze principali.

Nel complesso sono state identificate 221 persone, tra cui numerosi cittadini stranieri, e controllati 81 mezzi. Diverse sono state le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada per un importo di poco superiore a 6000 euro.

Un veicolo è stato sospeso dalla circolazione stradale perché non revisionato e due altre autovetture sono state sottoposte a fermo amministrativo perché prive di assicurazione.

Infine, un uomo di 78 anni è stato denunciato per aver incendiato rifiuti pericolosi (plastiche e materiale adoperato per le serre).

I servizi di controllo del territorio del Commissariato pachinese, rafforzati dalla presenza del reparto Prevenzione Crimine catanese, continueranno nei prossimi giorni per innalzare il livero di sicurezza percepita dagli abitanti della zona sud della provincia aretusea.