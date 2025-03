Intimidazione a Forzinetti a Palermo, la Dc: "Non fermeranno chi lavora nella legalità"

"La Democrazia Cristiana è vicina all'assessore Giuliano Forzinetti e condanna fermamente ogni forma di violenza e intimidazione nei confronti di chi opera per il bene comune. Riteniamo inaccettabile che chi lavora quotidianamente per la comunità debba temere per la propria incolumità ed è fondamentale garantire un ambiente di legalità e sicurezza, affinché ogni amministratore possa svolgere il proprio lavoro serenamente e senza timori". Lo dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC, dopo l'ennesimo atto intimidatorio subito dall'assessore alle attività produttive del Comune di Palermo, Giuliano Forzinetti, al quale è stata nuovamente danneggiata l'auto.

"L'assessore Forzinetti e tutta la Democrazia Cristiana non si lasceranno mai intimidire da queste persone vigliacche che pensano di poter fermare chi lavora nel segno della legalità. La DC ha sempre sostenuto valori di dialogo e rispetto, e continuerà a farlo con determinazione. Le minacce e le intimidazioni non fermeranno il nostro impegno e la nostra passione per il servizio pubblico. La strada per il progresso è quella del confronto civile e costruttivo, che ci permette - conclude Cuffaro - di affrontare le sfide con coraggio e responsabilità".