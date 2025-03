'Riforma Giustizia di Forza Italia', convegno a Palermo

Sabato 22 marzo, alle 10, al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo, si terrà il convegno "La riforma della Giustizia di Forza Italia", promosso dai Gruppi Parlamentari di Camera e Senato del partito e in collaborazione con la delegazione italiana nel Gruppo Ppe al Parlamento Europeo. Focus dell'iniziativa saranno temi cruciali come la separazione delle carriere e la riforma del Csm, con l'obiettivo di garantire una giustizia efficiente, giusta e snella, diritto fondamentale per i cittadini. I lavori inizieranno con i saluti istituzionali dei Capigruppo di Camera e Senato Paolo Barelli e Maurizio Gasparri e di Marco Falcone, vice capodelegazione di Fi al Parlamento Europeo, seguiti da altri rappresentanti del partito a livello europeo, nazionale e regionale. Alle 10:45 interverrà Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia e Responsabile del Dipartimento Giustizia e Affari Costituzionali di Fi, con una relazione introduttiva sul tema "La separazione delle carriere". Dalle 11 si terrà una tavola rotonda con Tommaso Calderone, Pierantonio Zanettin, Enrico Costa, Pietro Pittalis e Annarita Patriarca. I lavori termineranno con l'intervento di Renato Schifani, Presidente della Regione Sicilia e del Consiglio Nazionale di Fi, e di Antonio Tajani, Vicepremier, Ministro degli Esteri e Segretario Nazionale Fi.