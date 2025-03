Calci e pugni ad autista Amts a Catania da passeggero ai Due Obelischi

Un autista dell'Amts, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico su gomma a Catania, è stato aggredito al capolinea Due Obelischi sul Brt 1, che collega il capolinea nel quartiere Barriera del Bosco a piazza Stesicoro. Il conducente è stato preso a calci, pugni e colpi di zaino da un passeggero. Per lui, trasportato al Pronto Soccorso del Policlinico del capoluogo etneo, sono stati necessari tre punti di sutura per via di una ferita alla testa. Dopo le dimissioni dalla struttura ospedaliera, avvenute nel pomeriggio, l'uomo ha presentato denuncia alle forze dell'ordine. "A Catania - affermano i segretari generali di Uil e UilT etnei, Enza Meli e Salvo Bonaventura - i lavoratori del Trasporto pubblico locale sono ormai nel mirino di violenti e balordi, ma tutto questo non basta perché vengano assunte adeguate iniziative di tutela. Al conducente selvaggiamente picchiato oggi, come abbiamo già fatto con gli altri suoi colleghi loro malgrado al centro di episodi analoghi, esprimiamo non solo solidarietà ma offriamo anche e soprattutto concreto sostegno, sindacale e legale. In tutte le sedi, per ultimo nei giorni scorsi nel corso di un incontro con il sindaco, abbiamo sottolineato l'esistenza di un problema-sicurezza in città che merita attenzioni e misure efficaci. Le aggressioni al personale in servizio sui bus cittadini non si contano più. E rappresentano il danno, che si somma alla beffa di turni stressanti e ferie non godute impossibilitati per le ormai croniche carenze di organico".