Celebrati in Cattedrale a Noto i funerali di Ciccio Mucha

Sono stati celebrati nella Cattedrale di Noto i funerali di Francesco Mucha, Ciccio per familiari e amici, 17 anni, morto domenica scorsa in un tragico incidente stradalein via Aurispa. I suoi amici hanno indossato delle magliette bianche con stampato il volto del ragazzo, di orifine polacche, ma nato in Italia. Alla fine del rito funebre, all'uscita dalla Cattedrale, è scoppiato l'applauso degli amici all'indirizzo della bara bianca. Poi hanno pure cantato “Ciccio è qua e canta con gli ultrà. Ovunque tu sarai un coro sentirai e Ciccio vive con noi”.