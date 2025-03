Siracusa e Pantalica, 20 anni di Unesco: una occasione sprecata

Siracusa si appresta a celebrare il ventennale dell’inserimento nel Patrimonio Unesco con un programma di eventi che, pur nella sua importanza simbolica, lascia un retrogusto amaro. Un anniversario di tale rilevanza avrebbe dovuto rappresentare un momento di unità, un’occasione per coinvolgere tutte le istituzioni preposte alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione dei siti Unesco, rendendole protagoniste di un racconto collettivo sulla nostra storia e il nostro patrimonio. E invece, ancora una volta, la logica delle appartenenze ha prevalso su quella del merito. Non figurano tra i soggetti promotori né la Soprintendenza dei Beni Culturali di Siracusa, né il Parco archeologico e paesaggistico, né l’ente gestore della Riserva Naturale di Pantalica. Strutture che, per vocazione e competenza, sarebbero dovute essere al centro delle celebrazioni e che invece vengono ignorate, quasi fossero corpi estranei alla città. A sorprendere è anche il taglio dato ai momenti di approfondimento: un convegno definito “internazionale” in cui, tra i cinque relatori, figura un solo studioso straniero e in cui brillano per assenza le archeologhe attualmente in servizio presso la Soprintendenza e il Parco, figure che hanno recentemente curato convegni di respiro davvero internazionale. Ancora una volta si cede alla tentazione di un provincialismo autoreferenziale, in cui le scelte sembrano guidate più dalla prossimità politica che dal valore scientifico e istituzionale. Le celebrazioni per i vent’anni dell’Unesco avrebbero potuto (e dovuto) essere un momento per riflettere su cosa è stato fatto per la tutela e la valorizzazione di Siracusa e Pantalica in questi due decenni e su quali siano le sfide per il futuro. Per farlo, però, serviva uno spirito di condivisione, il coinvolgimento di tutte le realtà istituzionali e culturali della città, e non l’ennesima operazione di vetrina costruita su misura per chi governa oggi Palazzo Vermexio. Siracusa merita di più. Merita una gestione del patrimonio che non sia figlia della contingenza politica, ma che guardi al lungo periodo con il contributo di tutte le competenze del territorio. Un anniversario come questo non è una passerella, ma un’opportunità per costruire il futuro della città sulla base della sua storia millenaria. Sprecare questa occasione è un errore che pagheremo negli anni a venire.

* Candidato sindaco di Siracusa non eletto