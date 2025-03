Lentini, segnalate due persone per uso di droghe

Nel pomeriggio di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Lentini ed al Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale di Catania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio e hanno identificato 72 persone, controllato 45 veicoli ed elevato 5 sanzioni per inosservanza al Codice della Strada.

Nell’ambito dei controlli, gli agenti hanno segnalato alla competente Autorità Amministrativa due persone, rispettivamente di 32 e 45, trovate in possesso di una modica quantità di marjuana ed hashish.