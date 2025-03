Ispica, Maurilio Fava presidente sezionale Confcommercio

Maurilio Fava è il nuovo presidente sezionale di Confcommercio Ispica. E’ stato eletto ieri sera a conclusione dei lavori dell’assemblea cittadina dell’associazione di categoria. A coprire il ruolo di vicepresidenti saranno Francesco Fidelio e Rossana Cannata. L’assemblea, oltre a Fava, Fidelio e Cannata, ha eletto componenti del direttivo, che poi ha indicato gli organismi di vertice, anche Pietro Barone, Simone Barone, Ignazio Cannizzaro, Gianfranco Canto, Salvo Drago e Giuseppe Tori. Quest’ultimo è stato eletto altresì delegato all’assemblea provinciale. I lavori si sono tenuti alla presenza del presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, e del coordinatore provinciale, Corrado Lupo. “Sono profondamente onorato – dichiara Maurilio Fava – di essere stato eletto presidente della sezione locale di Confcommercio Ispica. Ringrazio di cuore tutti i consociati e i componenti del consiglio direttivo per la fiducia che hanno riposto in me e per il sostegno che mi è stato dimostrato durante questa importante fase di cambiamento. Questa elezione rappresenta soprattutto un impegno concreto nei confronti di tutte le imprese di Ispica. La nostra città possiede un enorme potenziale economico, culturale e turistico che merita di essere valorizzato e sostenuto”.

“Saremo impegnati con determinazione – ancora Fava – a rafforzare il tessuto commerciale cittadino, a promuovere la valorizzazione di corso Umberto I e la riqualificazione dell’ex mercato comunale, a sostenere la digitalizzazione delle imprese locali, facilitando l’accesso a strumenti innovativi e piattaforme di e-commerce; e, ancora, a creare opportunità per start-up e spazi di coworking. Inoltre, punteremo a incentivare la sostenibilità ambientale e la mobilità dolce, rendendo Ispica una città più accogliente e vivibile. Vogliamo, inoltre, lanciare un calendario annuale di eventi che celebri le nostre eccellenze, per attrarre visitatori e creare nuove opportunità economiche”. Nelle intenzioni dei nuovi vertici, Confcommercio Ispica dovrà essere una realtà aperta e inclusiva, al servizio degli imprenditori e della comunità.