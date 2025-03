La ministra Bernini alla Kore di Enna: "Bene la Sicilia che forma medici di qualità"

"In questo momento a me interessa soprattutto il corso di laurea in medicina e chirurgia". Lo ha detto la ministra all'Universita' Anna Maria Bernini al suo arrivo a Enna per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'universita' Kore. "Avendo abolito i test, dopo tanti tentativi, e avendo superato il numero chiuso cosi' come lo abbiamo conosciuto fino a ora, per me - ha aggiunto - valorizzare i corsi di medicina, chirurgia, odontoiatria e veterinaria, e' una priorita'. Bene se il cuore pulsante della Sicilia puo' formare medici che siano medici di qualita', in grado di mantenere gli standard qualitativi straordinari che tutto il mondo ci riconosce, e io sono sicura che Enna possa essere un presidio, un pilastro di qualita' della formazione".