In 50 mila sfilano in corteo a Trapani per ricordare le vittime delle mafie

"In 50 mila hanno attraversato le strade di Trapani". Lo ha scritto in una nota l'associazione Libera sulla partecipazione alla XXX Giornata della memoria e dell' impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. La Giornata è stata promossa dall'associazione presieduta da don Luigi Ciotti alla presenza di oltre 500 familiari di vittime innocenti provenienti da tutta Italia. AIn piazza Vittorio Emanuele è avvenuta la lettura dei nomi delle vittime.

L'INTERVENTO DI MATTARELLA

I nomi delle vittime di mafia "sono parte della nostra memoria collettiva, ed è nei loro confronti che si rinnova, anzitutto,l'impegno a combattere le mafie, a partire dalle Istituzioni ai luoghi della vita quotidiana, superando rassegnazione e indifferenza, alleate dei violenti e sopraffattori. La mafia può essere vinta. Dipende da noi: tanti luminosi esempi ce lo confermano". Lo scrive, in un messaggio in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

MELONI: LE MAFIE NEMICO DICHIARATO DELLA NOSTRA DEMOCRAZIALE COMBATTIAMO OGNI GIORNO, CI INCHINIAMO A CHI SI È SACRIFICATO

"Oggi è la Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, un importante momento di riflessione per tutti noi. L'Italia e le sue Istituzioni si inchinano davanti al sacrificio di chi ha perso la vita per mano della criminalità organizzata: cittadini onesti, servitori dello Stato, persone innocenti cadute sotto i colpi vigliacchi di un giogo vile e spietato". Lo afferma la premier Giorgia Meloni suis ocial. "Le mafie sono un nemico dichiarato della nostra democrazia, un'offesa alla dignità della Nazione. Per questo -aggiunge - con assoluta determinazione e fermezza, ribadiamo la nostra condanna ad ogni tipo di mafia e ci impegniamo, ogni giorno, a combatterla".

MAFIA: DON CIOTTI, DOBBIAMO CHIEDERE SCUSA A QUESTA TERRA

"Dobbiamo chiedere scusa a questa terra perchè siamo arrivati troppo tardi. Dovevamo arrivare molto prima per ricordare le tante vittime innocenti di mafia che ci sono stati in Sicilia.Dobbiamo ricordarli tutti con la stessa forza e con la stessa intensità". Lo ha detto don Luigi Ciotti di Libera a Trapani prima di salire sul palco. "Il miglior modo per ricordare le vittime è quellodi impegnarci di più tutti ogni giorno. Dobbiamo evitare la retorica della memoria, perchè la vera memoria deve tradursi con l'impegno quotidiano", ha concluso don Ciotti.

FIAMMETTA BORSELLINO, SU STRAGI TANTI BUCHI NERI

"Il diritto alla verità appartiene a tutti. Questo Paese è caratterizzato da tantissimi buchi neri che, ancora, nonriescono ad avere una soluzione. Quando non si riesce a fare luce su questi buchi neri, ad essere compromesso è il vostro stesso futuro. Non si può vivere nella menzogna su fatti così gravi. Per questo si parla di ferite che ancora sanguinano".Così Fiammetta Borsellino, parlando all' ex cinema Edison, a Palermo, nel corso dell'iniziativa "Le Università contro le mafie, la memoria delle stragi del 92/93 per costruire il futuro", iniziativa che coinvolge gli atenei di Palermo, Roma, Milano e Firenze, nella giornata nazionale della memoria edell'impegno in ricordo delle vittime di tutte le mafie.

Alla manifestazione hanno partecipato. tra gli altri, Maurizzio Landini ed Elly Schlain.

(Nella foto Don Luigi Ciotti fondatore di Libera)