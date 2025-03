Desertificazione commerciale dei centri storici siciliani: le azioni del progetto "Cities"

“La desertificazione commerciale continua a rappresentare un elemento di depauperamento economico e sociale per i nostri centri urbani. Anche se qualche segnale positivo si riscontra dalle attività dell’alloggio e della ristorazione che, nella nostra isola, risultano essere in crescita e che, in qualche modo, modificano il paradigma dello sviluppo e le aspettative per il futuro”. E’ il commento che arriva dal presidente regionale Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti, dopo la lettura dei dati che riguardano il territorio siciliano e che sono stati diffusi dall’ufficio studi di Confcommercio nazionale su dati del centro studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne.

Lo studio ha preso in esame le attività che insistono nei nove Comuni capoluogo oltre che nei centri di Gela e Marsala, quindi in complessivo undici città siciliane. Il periodo di tempo considerato quello che dal 2012 va al 30 giugno del 2024. Emerge che, per quanto concerne le attività di commercio al dettaglio, il numero degli esercizi dodici anni fa era pari a 5.862 unità in centro storico mentre nel 2024 è diventato di 4.357, con la chiusura di 1.505 attività. Invece, le attività della stessa tipologia nelle zone non del centro storico ammontavano nel 2012 a 15.488 mentre dodici anni dopo sono 12.667, con un decremento di 2.821 attività. Di sicuro più interessanti, invece, i dati che arrivano sul fronte degli alberghi, dei bar e dei ristoranti. Nello specifico, per quanto riguarda le aree del centro storico nel 2012 erano 1.951 mentre nel 2024 ammontano a 2.656 con un incremento complessivo di 705 attività.

Per Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio nazionale "la desertificazione commerciale minaccia vivibilità, sicurezza e coesione sociale delle nostre città e riguarda tutta la società".

Commentando l'analisi dell'Ufficio Studi sulla demografia d'impresa nelle città italiane, che evidenzia come tra il 2012 e il 2022 sono sparite, complessivamente, oltre 99 mila attività di commercio al dettaglio e 16 mila imprese di commercio ambulante, il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli osserva come il dato "significa meno servizi, vivibilità e sicurezza. Occorre accelerare la riqualificazione urbana".

Un argomento di stretta attualità che, di recente, ha visto confrontarsi, a livello locale – a Modica, in particolare - alla ricerca di proposte e soluzioni, Confcommercio e Cna. Bisogna, a questo proposito, affermare che entrambe le organizzazioni di categoria, a livello nazionale, hanno dei progetti che possono essere applicati alle città siciliane che stanno vivendo la crisi dei centri storici, sempre più vuoti di servizi e di negozi. “ La desertificazione commerciale minaccia vivibilità, sicurezza e coesione sociale delle nostre città – ha dichiarato il presidente di Confcommercio nazionale, Carlo Sangalli - e per contrastare il fenomeno, Confcommercio ha lanciato il progetto “Cities”, con cinque azioni chiave che potrebbero contribuire all’inversione della tendenza. Per l’associazione le mosse da cui ripartire sarebbero: il riconoscimento delle economie di prossimità come servizio di interesse pubblico; la riattivazione degli spazi commerciali sfitti; il miglioramento della mobilità e della logistica urbana; la promozione del partenariato pubblico-privato; il sostegno al terziario grazie a sgravi fiscali e finanziamenti di nuove attività. Occorre sostenere le attività di vicinato e il nostro progetto Cities punta a riqualificare le economie urbane con il contributo di istituzioni e imprese. Senza commercio di vicinato, non c’è comunità”. Salvare la vitalità e l’identità dei nostri centri, insomma, è possibile solo grazie a un impegno condiviso. Crediamo che gli amministratori e i commercianti potrebbero trarre vantaggio da queste direttive che si stanno già sperimentando in diverse città.