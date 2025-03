Elezioni Provinciali Ragusa, Cugnata (FI): il centrodestra ha i numeri per vincere

“Il centrodestra, in provincia di Ragusa, ha tutti i numeri per vincere queste elezioni e ha il dovere di farlo”. Ad affermarlo il segretario provinciale di Forza Italia, Giancarlo Cugnata, in vista dell’appuntamento elettorale del 27 aprile per ridare alla Provincia di Ragusa degli organismi democraticamente eletti anche se con consultazioni di secondo livello. "Parlo di dovere – continua Cugnata – perché se la maggior parte della popolazione di questo territorio ha votato per il centrodestra è chiaro che si attende che sia proprio questa coalizione politica ad assumersi l’onere di governare anche l’ente di viale del Fante. Tra l’altro, non ci sono dubbi sul fatto che l’ex Provincia regionale, oggi Libero consorzio, abbia, per questo territorio, una importanza economicamente e socialmente strategica visto che parliamo della possibilità di incidere sulle scelte da compiere per l’aeroporto, per il porto di Pozzallo, ma anche la viabilità, le scuole, l’ambiente".

Il segretario provinciale, infine, lancia un invito alquanto perentorio alla commissaria provinciale del Libero Consorzio, Patrizia Valenti, a "moderare" l'attività in attesa del risultato elettorale. “In questi giorni, a Palazzo di viale del Fante - conclude Cugnata - continuiamo ad assistere alla formalizzazione di ulteriori decisioni che diventano strategiche. La gestione commissariale continua a compiere scelte, a poco più di un mese dalle elezioni, che vanno a impegnare il futuro di questo ente quando, invece, chi sarà eletto potrebbe non trovarsi d’accordo con tali decisioni. Ecco, dunque, perché invitiamo la gestione commissariale dell’ente di viale del Fante a limitarsi, al momento, all’ordinaria amministrazione. Sarà compito della nuova governance determinare che cosa è meglio per il futuro dell’ente di viale del Fante”.