Schifani sui dazi: aiuteremo imprese siciliane a trovare nuovi mercati

"Il settore più coinvolto è quello agroalimentare, che esporta verso gli Stati Uniti 780 milioni all'anno per lo più di olio, vino e pasta. Sarà quello il settore più colpito, prevediamo una flessione non inferiore al 30 o 40%. Dobbiamo quindi tutelare questi esportatori, non certo con indennizzi perché sarebbero aiuti di Stato non consentiti dall'Ue. Quindi li aiuteremo a trovare nuovi mercati. Attiveremo una collaborazione con le Camere di commercio estere tramite l'Ice, parteciperemo alle fiere e stanzieremo non meno di 5 milioni per conquistare nuovi mercati". Così, intervistato da Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha sul tavolo uno studio dal quale emerge che il settore agroalimentare siciliano perderebbe fra il 30 e il 40% del ricavato dall'export se Trump davvero introducesse i dazi per le merci che entrano negli Stati Uniti. E per proteggere le aziende siciliane il Governatore sta preparando una contromossa che prevede di accompagnare gli imprenditori su altri mercati, il tutto con costi a carico della Regione. E mentre prepara lo scudo per le esportazioni, Palazzo d'Orleans lavora anche a una serie di poche ma incisive misure che metteranno sul tavolo fondi per le principali emergenze, in primis quelli per adeguare (al rialzo) le tariffe per i laboratori di analisi. "Sono interventi - spiega - che puntano ad aumentare strutturalmente il Pil. Non vogliamo interventi spot e per questo non ci limiteremo a un solo anno, ma finanzieremo con nuovi bandi queste misure fino alla fine della legislatura, ad eccezione del reddito di povertà che avevo già definito una misura una tantum. L'Irfis ha dimostrato enorme professionalità nella gestione di questi interventi, garantendo tempi rapidissimi". In merito al futuro del collegato alla Finanziaria, con cui sono stati stanziati 61 milioni di contributi a pioggia, il governo nazionale ha preannunciato una impugnativa e la Regione ha preparato la sua difesa. Nel frattempo il Governatore ha convocato i leader della maggioranza. "Ho convocato un vertice per lunedì - spiega Schifani - per illustrare alla maggioranza le misure che stiamo preparando per rispondere ad alcune emergenze con interventi straordinari. Anticipo una cosa: metteremo 15 milioni per adeguare le tariffe dei laboratori di analisi e dei convenzionati penalizzati dal tariffario nazionale. Per il resto sono certo che non ci sarà la valanga di emendamenti a pioggia, perché le risorse sono contenute e destinate a urgenze cui dare priorità assoluta. Ho convocato gli alleati per condividere queste 5 o 6 misure urgenti a cui dare risposte stanziando qualche decina di milioni e poi rinviare tutto all'assestamento di bilancio fra giugno e settembre. Lì ci sarà più spazio finanziario". Per quanto riguarda le elezioni provinciali, commenta: "Non credo affatto che queste elezioni risolveranno i tanti problemi aperti dalla riforma Delrio. E' un modello che non funziona, è un fallimento in tutto il Paese e lo sarà anche qui. Io ho provato a cambiare sistema tornando all'elezione diretta ma ho dovuto prendere atto che non era possibile. L'elezione diretta avrebbe restituito ai cittadini un sistema che esercitava funzioni precise mentre con la riforma Delrio, che tra l'altro era stata pensata come una legge provvisoria, queste funzioni sono passate a sindaci che non hanno margini e tempo per svolgerle"

''Non credo affatto che le elezioni provinciali risolveranno i tanti problemi aperti dalla riforma Delrio. E' un modello che non funziona, è un fallimento in tutto il Paese e lo sarà anche qui. Io ho provato a cambiare sistema tornando all'elezione diretta ma ho dovuto prendere atto che non era possibile. L'elezione diretta avrebbe restituito ai cittadini un sistema che esercitava funzioni precise mentre con la riforma Delrio, che tra l'altro era stata pensata come una legge provvisoria, queste funzioni sono passate a sindaci che non hanno margini e tempo per svolgerle''. Lo ha detto il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani al Giornale di Sicilia parlando delle elezioni provinciali che per la prima volta saranno con la formula della chiamata alle urne dei soli sindaci e consiglieri comunali del territorio.