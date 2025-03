Torna il maltempo, piogge e temporali al Centro - Nord

Una vasta saccatura depressionaria si allunga sull'Europa occidentale raggiungendo anche il Mediterraneo e portando un peggioramento meteo in Italia. Nelle prossime ore previste piogge e temporali soprattutto sulle regioni del nord, in particolare Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto. Precipitazioni anche sui settori centrali tirrenici, localmente a carattere di temporale sul Lazio. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano rilevano che la circolazione depressionaria domani abbraccera' tutta l'Europa centro-occidentale sprofondando in parte tra Penisola Iberica e nord Africa, con un flusso di correnti umide che portera' molte nuvole e precipitazioni sparse in Italia: fenomeni che saranno piu' probabili e localmente intensi al nord e sui settori centrali tirrenici. Qualche precipitazione attesa anche al sud, ma in un contesto meteo piu' stabile e con aria molto mite in risalita, con temperature anche 10 gradi sopra le media. Per l'inizio della prossima settimana i principali modelli mostrano la saccatura depressionaria spostarsi verso est, interessando proprio il Mediterraneo centrale. Le condizioni meteo che saranno dunque ancora instabili o perturbate con piogge e temporali in arrivo anche al sud. Atteso anche un graduale calo termico su valori che si riporteranno comunque in linea con le medie del periodo, forse qualche grado in meno verso il fine settimana.