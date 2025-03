Sei furti in pochi giorni a Siracusa, scoperte e denunciate quattro persone

I Carabinieri della compagnia di Siracusa hanno identificato gli autori di cinque furti e denunciato per furto aggravato tre persone, una per tentato furto, si tratta di due uomini, un 40enne siracusano e un 28enne di origini foggiane e una 41enne di Siracusa.

Il 40enne, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato identificato quale autore di due furti commessi il 19 marzo in Ortigia, in un bar e su un camioncino parcheggiato in via Cortile Gaetani. L’uomo, approfittando di un momento di distrazione dei dipendenti di un bar ubicato in piazza Duomo, aveva rubato 400,00 euro in contanti dal registratore di cassa, poco dopo, aveva infranto il finestrino di un camioncino di un servizio di catering e aveva asportato ulteriori 500 euro.

I Carabinieri di Ortigia, grazie alla tempestiva analisi dei sistemi di videosorveglianza, sono risaliti anche all’identità dell’autore di un furto commesso la notte del 14 marzo in via Evento. L’autore, 28enne, unitamente a un complice in corso d’identificazione, aveva asportato attrezzature edili e materiale da cantiere da un’abitazione in fase di ristrutturazione.

Sempre i Carabinieri di Ortigia hanno identificato e denunciato per furto aggravato una 41enne, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, colta in flagranza dopo avere tolto il sistema di antitaccheggio e asportato vari capi di abbigliamento da due negozi del Centro Commerciale “Archimede”; la tempestività dell’intervento ha consentito di recuperare la refurtiva e restituirla ai titolari degli esercizi commerciali.

Giovedì mattina, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Siracusa, intervenuti su segnalazione di alcuni cittadini, hanno bloccato un 35enne con precedenti penali per reati contro il patrimonio, mentre tentava di scassinare con un cacciavite il portamonete del distributore automatico di bevande e snack, situato in una sala d’attesa dell’Ospedale “Umberto I” di Siracusa.