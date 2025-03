Bibbia Expo: a Ragusa la mostra storico-culturale promossa dalla Chiesa Cristiana Avventista

Bibbia Expo: è una mostra storico-culturale progettata dalla Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno e dalla Società Biblica in Italia. Dal 26 al 30 marzo 2025 la mostra sarà a Ragusa, ospitata nella sala della Chiesa Cristiana Avventista Di Ragusa, in via Australia. Sarà inaugurata il 26 marzo, alle ore 18. La mostra ha già attraversato varie regioni italiane. In Sicilia è stata a Catania, Lentini, Sciacca, Mazara del Vallo, Monreale, Palermo. Dopo la tappa di Palermo, si trasferirà a Ragusa. Sarà l’ultima tappa siciliana della mostra, che subito lascerà l’isola per trasferirsi in altre regioni. La prossima meta sarà Venezia.

La mostra si presenta come un affascinante itinerario storico-culturale della storia del Libro Sacro, che ha attraversato più di 3000 anni di storia, entrando nella storia e nella cultura di diversi popoli, in diversi contesti geografici e storici. In esposizione ci sono dei fedeli modelli in scala dell’Arca di Noè, dell’Arca dell’Alleanza, del Santuario ebraico, dei Rotoli di Qumran. “La Bibbia Expo è una mostra storico-culturale progettata insieme alla Società Biblica in Italia - spiega il pastore Daniele Passaretta che guida la comunità avventista di Ragusa - L’obiettivo è promuovere la conoscenza dei testi sacri, la loro storia e la loro influenza sulla cultura e sull’arte attraverso una modalità nuova e coinvolgente. Nei diversi stand espositivi saranno presentate molteplici versioni antiche della Bibbia e una riproduzione in miniatura degli arredi dell’antico Tempio di Gerusalemme con apposite didascalie. Alla Bibbia Expo i visitatori – grandi e piccini - potranno intraprendere un affascinante itinerario storico-culturale, spiegato in ogni sua tappa da guide competenti, ed entrare così nel ricco mondo di cui i testi biblici rendono testimonianza”.

La mostra si inserisce nel panorama cittadino come contributo alla vita culturale e cristiana e rappresenta un’opportunità per scoprire il patrimonio storico e spirituale della Bibbia in modo interattivo e stimolante e per riscoprire le radici culturali dell’Europa. L’ingresso è gratuito. La mostra sarà aperta tutti i giorni dal 26 al 30 marzo (orari: 10– 13; 16-20).