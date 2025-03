Atti persecutori nei confronti della ex: 35enne arrestato a Catania

Su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, la polissha dato esecuzione ad ordinanza di applicazione della misura cautelare personale della custodia in carcere, Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal G.I.P., l’indagato è stato ritenuto gravemente indiziato del reato di atti persecutori aggravati dall’aver commesso il fatto in danno della sua ex convivente.

Il provvedimento restrittivo in parola, trae origine da un fatto di sangue avvenuto a Catania x, quando il destinatario della misura veniva attinto da più colpi di arma da fuoco all’addome e agli arti inferiori ad opera di S.G. e S.A.M., padre e figlio, entrambi fermati il successivo.