Il Papa lascia il Gemelli, torna in Vaticano poi saluta i fedeli dall'ospedale: 'Grazie a tutti'

Il Papa è tornato in Vaticano. Il corteo ha fatto ingresso dalla Porta del Perugino, la più vicina a Santa Marta.

Prima di entrare, la 500 di Francesco si è fermata brevemente per il consueto saluto alle forze dell'ordine.

Intorno alle 12 il Pontefice si è affacciato da un balconcino del Gemelli in occasione dell'Angelus domenicale. E' stata la sua prima apparizione pubblica dal ricovero il 14 febbraio scorso.

"Ringrazio tutti, saluto questa signora con i fiori gialli", queste le prime parole del Papa, pronunciate da un microfono, seduto sulla sua sedia a rotelle. Francesco poi ha benedetto la folla di fedeli. E' apparso affaticato ma ha sorriso, ringraziato facendo il gesto del pollice alzato.

Un piazzale, quello del Policlinico Gemelli, gremito: fedeli, chi con disegnini, chi con fiori, chi con le mani già giunte, tutti con il naso all'insù, nella curiosità di vedere il Papa dopo così tanto tempo. C'erano anche alcuni dei malati dello stesso policlinico, qualcuno accompagnato in carrozzina, ad attendere Papa Francesco. Tanti i pellegrini venuti a Roma per il Giubileo e che non hanno potuto incontrare il pontefice come nelle loro attese in una udienza giubilare. Ancora tanti i lumini, i rosari sulla statua di San Giovanni Paolo II che domina il piazzale. Massiccia, inoltre, la presenza di media da tutto il mondo arrivati per coprire l'evento, alcuni anche da Taiwan.

Sul piazzale i cori "Papa Francesco, Papa Francesco".

Papa Francesco, all'uscita dal Gemelli, si è diretto verso Santa Maria Maggiore, la basilica dove è solito andare a pregare prima e dopo i viaggi e nelle occasioni importanti. Al suo arrivo nella chiesa romana è stato accolto con cori e applausi.