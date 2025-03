I Vigili del fuoco sono intervenuti in via Cappello a Palermo per spegnere un'auto data alle fiamme. La Mercedes era stata rubata da alcuni giorni. Forse potrebbe essere una di quelle utilizzata per i furti commessi, lanciandole contro le vetrine, al bar tabacchi la Coccinella in viale Regione Siciliana o al Roy's in via Sciuti. Sono ormai decine i colpi messi a segno con questa tecnica a Palermo e in provincia.