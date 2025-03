Mamma di un bambino di 7 anni muore in un incidente ad Agira

Incidente mortale nell'Ennese. A causa di un tamponamento che ha coinvolto due auto, è al momento chiusa la carreggiata in direzione Catania dell'autostrada A19, al chilometro 142,200, nei pressi di Agira. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, una persona è deceduta. Lo rende noto l'Anas, sottolineando in una nota che il traffico è indirizzato sulla viabilità locale. Sul posto sono presenti le Forze dell'ordine, l'elisoccorso del 118 e le squadre Anas per consentire il ripristino della regolare viabilità.

E’ Paola Marchese, 35 anni, di Agira, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto stamane sulla A19 in prossimità dello svincolo di Agira.

La donna, che avrebbe compiuto gli anni la settimana prossima, lascia il marito ed il figlio di 7 anni. La comunità di Agira è sotto shock per la tragedia e la sindaca, Maria Greco, ha manifestato tutto il cordoglio verso la famiglia.