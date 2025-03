Incidente, operaio colpito da un tubo alla testa a Mascali

Un operaio 45enne è stato colpito a Mascali da un tubo caduto in un ponteggio durante i lavori di ristrutturazione delle case popolari. Malgrado indossasse l'elmetto l'impatto è stato piuttosto violento e l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Cannizzaro di Catania.

Attualmente non è in pericolo di vita, ma la prognosi non è stata sciolta e si trova al Trauma Center, dove gli sono state riscontrare delle fratture cranio-facciali.