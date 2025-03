Pallanuoto A1, derby da bassa classifica tra Nuoto Catania e Telimar: salvezza in palio

Non tre semplici punti in palio, ma un derby con mille motivazioni da una parte e dall'altra, sebbene le due squadre frequentino la bassa classifica del campionato di A1 di pallanuoto. Domani pomeriggio alla piscina"Francesco Scuderi" di Catania i padroni di casa della Nuoto Catania ospiteranno il Telimar Palermo nel più classico dei derby di Sicilia, per la quartultima giornata della regular season. In cerca di riscatto il club palermitano, dopo la delusione della sfida casalinga con la Rari Nantes Florentia; alla disperata ricerca di una vittoria i rossoblù, per schiodarsi dall'ultimo posto in classifica e provare a conquistare almeno un posto ai playout. Più che per il prestigio sarà una sfidad elicatissima in chiave salvezza anche per gli ospiti. I rossazzurri hanno già definito il derby come la sfida dell'anno. I palermitani vogliono blindare la salvezza, perfino attraverso i play-out, se necessario. Lapidario Marcello Giliberti, presidente del Telimar: "Ormai le parole non servono più. A parlare dovranno essere solamente i fatti".