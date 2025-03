Gimbe, la Sicilia penultima in Italia per infermieri dipendenti: 3,84 ogni mille abitanti

Nel 2022 (anno più recente disponibile) in Sicilia sono presenti 3,84 infermieri dipendenti ogni mille abitanti (media Italia 5,13). Lo rende noto la fondazione Gimbe. "Come le altre regioni in piano di rientro (ad eccezione del Molise), la Sicilia è sotto media nazionale ed è penultima fra le regioni" dice Gimbe. La prima regione è la Liguria con 7,01 infermieri ogni mille abitanti. Dopo la la Sicilia c'è la Campania con 3,83 infermieri ogni mille abitanti.