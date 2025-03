Elezioni ex Province, una farsa: spartizione bipartisan per difendere il potere

Le elezioni provinciali in Sicilia, così come in tutta Italia, sono ormai un processo di secondo livello, in cui non sono i cittadini a scegliere direttamente i propri rappresentanti, ma sono i sindaci e i consiglieri comunali a votare per eleggere il presidente della provincia. Questo sistema, che esclude la partecipazione popolare, ha ridotto le elezioni a una pura spartizione di potere tra pochi eletti, trasformando l'evento in un gioco di equilibri che non risponde più alle reali esigenze della collettività. Un meccanismo che svuota il significato di democrazia, rendendo il voto un atto burocratico e non un esercizio di partecipazione attiva. Questo processo ha portato alla creazione di un vero e proprio "stipendificio inutile", dove i consiglieri provinciali, nella maggior parte dei casi, non svolgono attività concrete a favore dei cittadini, ma ottengono il loro tornaconto grazie a un sistema che premia la mera presenza. Le province, svuotate delle loro competenze, non sono più in grado di garantire i servizi essenziali, come la gestione delle strade, delle scuole, dell’ambiente della pianificazione territoriale…… riducendo drasticamente la qualità della vita dei cittadini. In molte zone, l’assenza di questi servizi è ormai una realtà tangibile, e le province si limitano a essere entità formali che non hanno alcuna incidenza sulle politiche locali. Un altro aspetto negativo di queste elezioni è il trasformismo, che caratterizza il comportamento dei consiglieri e dei sindaci. Nonostante appartengano a schieramenti politici diversi, si alleano tra loro per garantire il proprio potere, mettendo da parte le ideologie e i programmi politici. Ciò che conta, infatti, è solo il calcolo degli interessi personali e la spartizione delle cariche, senza che vi sia un reale impegno a risolvere i problemi della collettività. Questo comporta una frattura sempre più evidente tra le istituzioni e i bisogni reali delle persone, con la politica che diventa un fine in sé, lontano dai veri problemi della Sicilia e dell’Italia. Infine, la scarsa partecipazione dei cittadini alle elezioni provinciali è la dimostrazione di un sistema che non riesce più a coinvolgere la popolazione. La disillusione è palpabile, e il distacco dalla politica diventa sempre più grande. È giunto il momento di ripensare questo sistema, ridando centralità alla partecipazione diretta dei cittadini. Ci auguriamo che si torni presto alla democrazia piena, con elezioni in cui siano i cittadini, e non solo pochi privilegiati, a scegliere i propri rappresentanti. Solo in questo modo sarà possibile costruire un sistema politico veramente al servizio del bene comune e in grado di rispondere alle reali esigenze del territorio.

Salvo Mancarella

(Immagine Pinterest Altan Vignette)