Acate, critiche all'amministrazione su asilo nido e palestra: lavori pubblici "dimenticati"

L’ex sindaco di Acate, Franco Raffo, lancia accuse al vetriolo ai suoi predecessori, e l’associazione “Un passo oltre” all’amministrazione in carica. Oggetto degli strali politici due importanti lavori pubblici riguardanti l’edilizia scolastica: l’asilo nido di via Agrigento, dove sono in corso lavori di adeguamento, e la palestra coperta annessa alla scuola media “Alessandro Volta, che distano poche decine di metri.

“L’asilo nido non si doveva chiudere né abbandonare – tuona l’ex primo cittadino - ma gli amministratori del 2018-2023, più Vecchi dei Vecchi (2004-2013) governano e saccheggiano le Casse del Comune e distruggono ciò che altri realizzano, nell’interesse della Comunità acatese e, in questo caso, degli infanti, dei bambini da zero a tre anni. Da tempo chiuso e abbandonato, si vedono ancora una volta lavori nella “Bomboniera” (un complimento dei Commissari di Bruxelles e di Palermo), con un finanziamento di più di mezzo milione di Euro. Tre Finanziamenti: il primo e il terzo buttati al vento! E nessuna autorità interviene o condanna per danni erariali!

Si ha l’impressione – conclude Raffo - che queste problematiche non interessano a nessuno. I nostri amministratori hanno cose più importanti da fare. Anche il presente docet. Per noi è anche un problema di civiltà e non si può tornare indietro”.

“Andare Oltre”, invece pone l’attenzione sulla “palestra fantasma e i finanziamenti perduti”: “Dopo la perdita del finanziamento per il CCR, oggi ci troviamo di fronte a un’altra vergognosa dimostrazione dell'incompetenza amministrativa di questa giunta. Le domande sono semplici: per quanto tempo ancora i nostri ragazzi dovranno essere privati di una palestra attrezzata? Per quanto tempo ancora quel rudere resterà lì, testimoniando l’incapacità di chi ci governa? La verità è una sola: oggi al posto di quelle macerie avrebbe dovuto esserci un cantiere avviato, un progetto di riqualificazione che avrebbe dato nuova vita alla zona e restituito ai giovani e agli studenti di Acate, uno spazio sportivo moderno e sicuro”

Per l’associazione l’amministrazione Fidone avrebbe perso ben due finanziamenti fondamentali: “1.700.000 euro destinati alla demolizione e ricostruzione della palestra per attività sportive, 350.000 per la messa in sicurezza delle palestre, l’allestimento delle mense scolastiche e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Più di due milioni di euro svaniti nel nulla! Soldi destinati alla nostra Comunità, bruciati per colpa dell’incapacità gestionale di chi oggi occupa il Palazzo Comunale”.