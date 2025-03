Anci Sicilia: "Soddisfatti per Riforma trasporti approvata dall'Ars"

"Esprimiamo la soddisfazione dell'ANCI Sicilia per la norma approvata dall'ARS all'interno del DDL Trasporti che consentirà ai comuni di garantire ai cittadini continuità nel trasporto pubblico locale". Lo hanno detto Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell'Associazione dei comuni siciliani, che aggiungono: "Questo è il risultato, più che positivo, che si raggiunge quando le istituzioni collaborano con lo stesso fine. Un risultato per il quale ersprimiano apprezzamento ai componenti della IV Commissione Mobilità, presieduta da Giuseppe Carta, all'Assemblea regionale e al Governo Schifani rappresentato dall'assessore Alessandro Arico'". "Proprio il mese scorso - concludono Amenta e Alvano - durante un'audizione in IV Commissione Mobilità avevamo proposto una soluzione che consentisse ai comuni di avere più tempo a disposizione per avviare procedure complesse come quelle di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale".