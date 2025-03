Giovanni Cafeo capo dei Dipartimenti della Lega in Sicilia

"Giovanni Cafeo, già deputato al Parlamento regionale, è stato nominato oggi nuovo responsabile dei Dipartimenti della Lega in Sicilia". Lo ha deciso il commissario regionale del partito Nino Germanà. "Ho scelto Cafeo - prosegue - per l'esperienza maturata già all''Assemblea regionale siciliana e per l'impegno nel partito sempre costante e fattivo. Spetterà a Giovanni Cafeo coordinare il lavoro dei vari responsabili dei Dipartimenti di Lega Sicilia che si occuperanno di vari settori di interesse. La Lega - continua Germanà - già a livello nazionale ha una struttura con 37 Dipartimenti di cui il collega deputato Armando Siri è il responsabile". Dal canto suo Giovanni Cafeo sottolinea: "Vogliamo avviare un processo di ascolto e di studio in tutti i territori per stimolare l'impegno nel partito su grandi temi come quelli legati allo sviluppo, alla crescita ed all'occupazione. Sono onorato della nomina che mi è stata fatta e mi metterò al lavoro da subito".