Cisl FP Ragusa-Siracusa, assemblee su funzioni centrali

Firma del contratto per le funzioni centrali relative al periodo 2022/2024, i benefici economici che questo ha apportato e l’incremento del salario accessorio per i dipendenti dell’Inps. Sono stati tra i temi affrontati nel corso delle due assemblee della Cisl Fp Ragusa Siracusa che si sono tenute nelle sedi Inps di Ragusa e Noto nella giornata di mercoledì scorso. Al centro degli incontri anche i temi relativi alle progressioni economiche orizzontali relative al 2024 e le proposte per l’anno in corso e le progressioni verticali in deroga al titolo di studio con l’illustrazione dei bandi per i passaggi di Area. I lavori sono stati organizzati e presieduti dal segretario territoriale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Andrea Milici, alla presenza dei coordinatori nazionali dell’Istituto nazionale di previdenza, per la Fp Cisl, Paolo Scilinguo e Alessandro Ansuisi. All’incontro erano presenti anche il componente del coordinamento regionale Sicilia Inps Cisl Fp, Vincenzo Romeo, con i coordinatori provinciali Inps della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Ignazio Moncada e Sabrina Mercante.