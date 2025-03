'Difesa del lavoro', Fratoianni (Avs) a Catania,Priolo e Siracusa

Nicola Fratoiani sarà in Sicilia domani giovedì 27 e venerdi 28 marzo per una serie di iniziative pubbliche. Il leader di SI sarà domani a Catania dove alle ore 18.30 interverrà presso il Piccolo Teatro della città (via Ciccaglione, 29) alla manifestazione "Difesa del lavoro e antimafia sociale". Intervengono fra gli altri Matteo Iannitti presidente Arci Catania, un rappresentante dell'Unione Giovani di Sinistra e Rosy Scollo segretaria provinciale Fiom Cgil . Al centro dell'evento i due di battaglia politica che Avs affronta in Sicilia: i continui scandali giudiziari del patto scellerato fra settori della politica e la mafia e il drammi occupazionali del territorio impongono un rinnovato impegno. Il giorno successivo venerdi 28 marzo Fratoianni sarà a Priolo (SR) dove al mattino parteciperà alla manifestazione regionale dei lavoratori metalmeccanici nell'ambito dello sciopero nazionale del settore. (Concentramento corteo presso Poetineria Ovest Eni, arrivo del corteo Comune di Priolo , via Nicola Fabrizi 1). E nel pomeriggio Fratoianni sarà a Siracusa dove alle ore 17 al Centro Pio LaTorre (Piazza Santa Lucia) concluderà la manifestazione "Dalla crisi industriale alla lotta per il lavoro", a cui interverranno i segretari provinciale e regionale di Sinistra Italiana Sebastiano Zappulla e Pierpaolo Montalto, il segretario regionale Cgil Sicilia Alfio Mannino. Al centro dell'incontro le vertenze industriali aperte sul territorio da Eni Versalis alla Sasol, GoiEnergy e Ias , e le pesanti ripercussioni sull'occupazione e sull'ambiente.