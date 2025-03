Siracusa e Lentini, controllo straordinario del territorio effettuato dalla Polizia

Continuano i servizi di controllo del territorio effettuati dalla Polizia di Stato e finalizzati ad innalzare la percezione di sicurezza dei cittadini che, in questi giorni, si sono concentrati a Siracusa e nella zona nord della provincia. In particolare, a Siracusa, gli agenti delle Volanti, coadiuvati dai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania e da personale della Polizia Locale, hanno identificato 66 persone e controllato 42 veicoli ed elevato 5 sanzioni per inosservanze delle norme previste dal Codice della Strada. Nel corso dei servizi, inoltre, sono stati controllati 7 esercizi commerciali ed elevate 2 sanzioni amministrative per mancata autorizzazione alla pubblicità. Infine, un cittadino srilankese, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per inosservanza del provvedimento di espulsione del Questore e condotto in un CPR dell’isola per la successiva espulsione dal territorio nazionale. FOTO A Lentini, gli agenti in servizio al Commissariato ed al Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale di Catania, hanno identificato 76 persone, controllato 48 veicoli, elevato 5 sanzioni per inosservanze delle norme previste dal Codice della Strada e sequestrato 1 veicolo.