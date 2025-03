SINALP, in Sicilia 10 mila lavoratori coinvolti in contenziosi con aziende

Sono quasi 10 mila i lavoratori siciliani coinvolti in contenziosi con i propri datori di lavoro. Un dato che evidenzia come lo strumento della conciliazione sindacale sia utile e fondamentale per dirimere le controversie lavorative. Lo rende noto SINALP Sicilia - Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e dei Pensionati. Numeri che danno il senso del contesto nel quale questi lavoratori svolgono il proprio lavoro. Dunque, si legge in una nota, la fotografia di una realtà che, se da un lato mette in risalto le problematiche del mondo del lavoro, dall'altro innesca un percorso virtuoso che guarda a soluzioni concrete. E sempre in riferimento ai numeri, per quanto riguarda le materie più conciliate, al primo posto risultano essere i licenziamenti (40%), al secondo le controversie su straordinari e ferie (25%), mente al terzo si posizionano le controversie su discriminazioni e mobbing (15%).

In Sicilia, sottolinea la nota, la conciliazione sindacale ha un tasso di conflittualità lavorativa più alto rispetto alla media nazionale, soprattutto per lavoro irregolare, mancato pagamento di retribuzioni, licenziamenti illegittimi, controversie su ferie, permessi e straordinari non retribuiti.

La Sicilia, evidenzia nella nota SINALP, è tra le prime cinque regioni italiane per numero di controversie lavorative, insieme a Lombardia, Lazio, Campania e Puglia, e sono in aumento le controversie per licenziamenti nel settore turismo e agricoltura.

"Siamo di fronte ad una delle principali sfide nel mondo del lavoro contemporaneo. In un contesto caratterizzato da rapidi cambiamenti economici e sociali, la conciliazione sindacale emerge come uno strumento strategico per promuovere il dialogo, prevenire controversie e individuare soluzioni condivise a vantaggio di tutte le parti coinvolte. Inoltre, diventa un supporto essenziale di aiuto allo snellimento delle cause nei tribunali, che in questo modo non dovranno gravarsi di ulteriori contenziosi", afferma Andrea Monteleone, segretario regionale del SINALP Sicilia. "L'obiettivo di questo convegno - aggiunge Monteleone - è quello di approfondire il ruolo e le potenzialità della conciliazione sindacale, analizzando le opportunità che essa offre sia alle imprese, in termini di miglioramento delle relazioni industriali e della produttività, sia ai lavoratori, garantendo la tutela dei diritti e una maggiore partecipazione al processo decisionale".

Un tema delicato, questo, che verrà affrontato domani a Palermo, dalle 9.30 alle 13, nella sala dei Cavalieri di Palazzo Steri, nel corso del convegno, "La conciliazione sindacale: un'opportunità per le imprese e per i lavoratori". L'iniziativa è stata organizzata dal SINALP Sicilia (Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e dei Pensionati) con il patrocinio del Comune di Palermo e dell'Assemblea regionale siciliana, e la collaborazione di alcuni enti, associazioni e ordini professionali, tra cui quello dei commercialisti e degli avvocati di Palermo. Saranno presenti il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani e il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. Tra i vari interventi, quello di Andrea Monteleone, segretario regionale del SINALP Sicilia che modererà anche l'incontro. Daranno anche il loro contributo Anna Maria di Vanni, direttore di Unicoop Sicilia, il presidente degli avvocati di Palermo, Dario Greco, quello dei dottori commercialisti, Nicolò La Barbera, il presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Antonio Alessi, l'avvocato Girolamo Catalano dell'Ispettorato del Lavoro di Palermo. L'avvocato Simona Viola, Dirigente dell'Ufficio Risorse umane dell'Università degli Studi di Palermo. Concluderà i lavori Lorenzo Maria Dentici, avvocato e docente del diritto del lavoro di Unipa.