Sindaci commissariati, il lato oscuro della Regione siciliana

Perché la regione Siciliana si affida puntualmente a commissari per decisioni importanti e strategiche per lo sviluppo della nostra Sicilia? perché la Politica, specie quella che dovrebbe essere opposizione resta silente e fa subire azioni, che a voler essere generosi, risultano vessatorie per i territori? E’ di ieri la notizia che l’assemblea di Sac ha deliberato la privatizzazione dell’aereoporto di Catania, peccato che la maggioranza assoluta dell’assemblea reggeva su tre commissari: Irsap, camera di commercio del sud-est e libero consorzio comunale di Siracusa. Oggi invece apprendiamo dagli organi di stampa che in data 19 marzo 2025 sono stai emessi dall’assessorato regionale all’energia 4 decreti di commissariamento che raggruppano i 21 comuni della provincia di Siracusa. 4 commissari che dovrebbero rappresentare i 21 sindaci per costituire la società aretusacque spa e nominare contestualmente l’organo di rappresentanza e quello di vigilanza. Grave che fino adesso nessun Sindaco senta l’esigenza di manifestare perplessità o di rivolgersi a gli organi preposti per ottenere l’annullamento di un decreto ingiusto poco trasparente e dalle motivazioni particolarmente fragili. Le nomine di cda e organismo di vigilanza devono essere fatte dai sindaci, tenuto conto di CV particolarmente qualificati e sopratutto di professionisti dalla indubbia moralità. Solo i Sindaci che compongono l’ati, come la legge prevede, devono scegliere queste figure nessun commissario nominato dalla oscura regione, può arrogarsi il diritto di sostituirsi a sindaci democraticamente eletti, che devono rendere conto delle loro azioni alle comunità da cui sono stati scelti. Spero che i sindaci battano presto un colpo, dalla regione e dal suo presidente nulla di nuovo, solo lati oscuri e buchi neri, la famigerata trasparenza di cui tutti amano tanto riempirsi la bocca non pervenuta.

Giancarlo Garozzo

*Già Sindaco di Siracusa Componente esecutivo regionale Italia Viva con delega Giustizia e legalità.