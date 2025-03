La minaccia della sfiducia a Priolo, Gianni al contrattacco: " Ed io mi ricandido"

Negli ultimi mesi, la politica locale ha visto l’emergere di dinamiche che suscitano riflessioni sulla direzione che sta prendendo. In particolare, il ricorso alle mozioni di sfiducia, in alcuni casi, sembra essere diventato uno strumento di potere piuttosto che una misura straordinaria in caso di inadeguatezza amministrativa. Un esempio significativo si è avuto quando il sindaco di Solarino è stato sfiduciato, provocando l'interruzione di una legislatura che stava cercando di realizzare scelte importanti per la comunità. Dopo la sfiducia, sono state indette nuove elezioni, e il sindaco di Solarino, Peppe Germano ha deciso di ricandidarsi, con il sostegno dei cittadini, a dimostrazione della sua determinazione e della fiducia che ancora ripone nel progetto politico per il suo paese. Un altro caso che sta attirando l'attenzione riguarda il sindaco di Priolo che non è ancora stato sfiduciato, ma si trova a fronteggiare minacce di mozione di sfiducia. Nonostante le incertezze e la pressione politica, il sindaco,Pippo Gianni, ha risposto con orgoglio, dichiarando di voler continuare il suo impegno per la comunità e ricandidarsi, nonostante le difficoltà e le sfide politiche che si prospettano. Questi episodi, purtroppo, evidenziano un comportamento che rischia di trasformare la politica in un gioco di potere piuttosto che un'attività al servizio del bene comune. La continua minaccia di sfiducie e il mutamento delle alleanze politiche sollevano interrogativi sulla stabilità delle amministrazioni locali e sul rispetto che le istituzioni dovrebbero meritare. Quando il gioco delle alleanze diventa più importante dell’interesse collettivo, si rischia di indebolire la fiducia dei cittadini nei confronti della politica. Tuttavia, non possiamo ignorare la determinazione e il senso di responsabilità che i due sindaci, Germano e Gianni,coinvolti hanno dimostrato. Il loro impegno a ricandidarsi, sebbene in un contesto turbolento, rappresenta una volontà di continuare a servire le rispettive comunità e una risposta all’instabilità politica che ha caratterizzato questi mesi. In conclusione, mentre la politica non può sfuggire alle sfide e alle divergenze, è essenziale che ogni amministrazione mantenga l’orientamento verso il benessere dei cittadini e la stabilità delle istituzioni. La politica, soprattutto a livello locale, non può essere un terreno di battaglia per interessi personali, ma deve continuare a essere un servizio orientato al bene comune. In questo contesto, il desiderio di ricandidarsi e continuare il proprio lavoro amministrativo va visto come un segno di responsabilità, ma anche come un invito alla riflessione sul modo in cui la politica può essere più efficiente e meno soggetta a logiche di potere.

Salvo Mancarella