L'Ue risponde a Trump: "Dai controdazi massimo impatto"

L'Ue risponde a Trump: in arrivo controdazi su una lista di prodotti 'ben selezionati per provocare il massimo impatto nei confronti degli Stati Uniti e ridurre al minimo l'impatto sull'economia dell'Ue', fa sapere la Commissione. Allarme dell'industria dell'auto. Tesla quasi immune: produce negli Usa le sue auto e fino al 75% dei componenti. Conto salato per Gm e Volkswagen. Stellantis a metà strada. I titoli dei costruttor iin calo. Nuovo record dell'oro. Tokyo evoca conseguenze sui rapporti con gli Usa, Pechino boccia l'offerta su Tiktok. Sale la preoccupazione sul fronte del Made in Italy, rischi su un export da 67 miliardi. La denuncia dell'Unione vini: 'Dazi già applicati, bloccate le merci inviate verso gli Usa'. E dal Canada il premier Carney avvisa: 'L'epoca dei legami stretti con gli Usa è finita'.