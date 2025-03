'Alto impatto', furti e droga a Siracusa, 3 denunciati e 2 segnalati

Per rispondere alla richiesta di maggiore sicurezza dei residenti e degli esercenti dei quartieri siti nella zona alta della città, preoccupati degli episodi di furti anche con spaccata perpetrati nelle ultime settimane, il Questore di Siracusa, Roberto Pellicone, ha disposto uno straordinario servizio di controllo del territorio coordinato dal dirigente delle Volanti, Roberta Corsaro, che si è anche avvalso del contributo del Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania. Il servizio, che è stato svolto nelle ore serali, ha interessato viale Tica, via Tisia, via Pitia, via Senatore Di Giovanni, dove insistono numerose attività commerciali, e il quartiere della Mazzarrona. Sono stati effettuati numerosi posti di controllo e identificate 81 persone. 53 sono stati i veicoli controllati e 7 le sanzioni al Codice della Strada elevate. In tale contesto operativo, sono state denunciate tre persone e due soggetti sono stati segnalati per uso di sostanze stupefacenti. Dei tre denunciati, due sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria competente per violazione degli obblighi limitativi della libertà personale cui sono sottoposti ed uno per possesso ai fini dello spaccio di nove dosi di crack. I servizi di prevenzione e contrasto ai furti continueranno nei prossimi giorni per innalzare il livello di sicurezza percepita dai residenti delle zone interessate.