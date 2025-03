Taormina, il ministro Urso: turismo di lusso ha generato in Sicilia 9 miliardi

"Gli stati generali del turismo di lusso di Sicilia rappresentano, ne sono convinto, una grande opportunità per questa terra, per la nostra terra, per la nostra Sicilia, riconosciuto come un centro internazionale di attrazione per tutti i viaggiatori, anche quelli più esigenti, grazie alla sua storia, alle sue tradizioni e alle sue bellezze naturali. E Taormina è proprio il biglietto da visita più significativo del turismo di lusso e delle sue radici storiche che risalgono a tanti decenni fa e che oggi possono consentire, come stanno consentendo, una nuova grande stagione anche alla luce del fatto che si allunga naturalmente la stagione turistica". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un videomessaggio mandato in occasione degli Stati Generali dell'Ospitalità di Lusso di Sicilia in corso a Taormina. "Lo scorso anno, nel 2024, il turismo di alta gamma in Italia ha generato oltre 9 miliardi di euro di spesa negli hotel a 5 stelle e 5 stelle lusso. Questa è la nostra vocazione. Le previsioni per quest'anno, per il 2025, indicano un aumento. In particolare, lo scorso anno la Sicilia ha accolto 22 milioni di turisti, oltre la metà stranieri, attratti da bellezze, ospitalità e cucina, elementi che ne hanno valso l'Oscar del turismo 2024.

ù"Proviamo ora a valorizzare l'ospitalità di lusso, come si sta facendo a Taormina, e in gran parte della nostra Sicilia per destagionalizzare i flussi turistici ancora troppo concentrati in estate. È il momento di attivare nuove risorse per rigenerare i territori e migliorare le strutture valorizzando anche la nomina di Agrigento a Capitale della Cultura 2025. A tal fine è essenziale continuare a investire risorse pubbliche nello sviluppo del territorio, delle sue infrastrutture".

"Ad aprile scorso il Ministero, il nostro Ministero, ha approvato il finanziamento del progetto pilota Cultural hub delle Aci, capofila il Comune di Acireale, un territorio che conosco molto bene, proprio a fine di valorizzare il territorio incluso nel patto territoriale delle ACI, con un'agevolazione per oltre 8 milioni di euro. Il progetto che ci aiuta a lavorare insieme, che dimostra come sia possibile lavorare insieme, si concentra sul turismo sostenibile e sulla rigenerazione urbana, obiettivi che ne hanno guidato le linee strategiche che noi abbiamo condiviso. In linea con questo progetto, insieme alla Regione siciliana e ai comuni interessati dal Patto Territoriale delle Aci, stiamo valutando un nuovo strumento".

"Ci lavoriamo da alcuni mesi, ho avuto diversi incontri con i sindaci del Patto e con alcune delle zone contigue. Stiamo valutando un nuovo strumento per favorire lo sviluppo economico e opere strategiche. Il contratto istituzionale di sviluppo, nato proprio per accelerare la valorizzazione del territorio. Noi pensiamo che in quel territorio, in questo territorio che dall'Etna giunge al mare, ci siano tutte le condizioni per creare un polo che può diventare un modello di destagionalizzazione del turismo, da quello enogastronomico, pensiamo al distretto del vino dell'Etna che raggiunge punte di straordinaria eccellenza, a quello invernale, pensiamo alle piste da sci e alle altre occasioni e attrazioni che il vulcano eserva, a quello ovviamente nautico e marittimo con i suoi porticcioli turistici che devono essere incrementati e con le sue straordinarie bellezze naturali marittime" continua Urso.

"Pensiamo al polo termale, che insieme alla Regione vogliamo rilanciare con il processo che è già attivato grazie alle risorse della coesione. Pensiamo ai campi di golf che esistono e che possono svilupparsi intorno alle pendici dell'Etna ed oltre, pensiamo ovviamente alle potenzialità del turismo culturale che riserva l'area specifica, anche con eventi che attraggono decine di migliaia di visitatori, come per esempio il Carnevale di Acireale e tanti altri che nell'area gravitano da Taormina sino a Catania".

"Entro giugno inoltre presenterò in Consiglio dei Ministri il disegno di legge 'Destinazione Italia' che è collegato alla manovra economica, e indicato nella manovra economica approvata in dicembre, disegno di legge finalizzato a potenziare il sistema nazionale di attrazione degli investimenti e di favorire la destagionalizzazione, sia per quanto riguarda i capitali, gli investimenti esteri, sia per quanto riguarda i turisti e anche coloro che pensiamo a indicatori digitali, sono i turisti permanenti, coloro che scelgono di vivere in un luogo continuando a lavorare a distanza. Noi sappiamo che sempre più è possibile farlo per le tipologie professionali e anche perché le stesse imprese incentivano a farlo. Lavorare a distanza, chi vuole scegliere di lavorare a distanza, chi può farlo sicuramente mette in considerazione la possibilità di trasferirsi nel nostro meraviglioso Paese. Vogliamo comunque attrarre investimenti esteri in modo selettivo e strategico, generando valore per i territori e promuovendo le opportunità offerte dal Paese, rispondendo alla domanda dei nuovi digitali e dell'invecchiamento attivo". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un videomessaggio mandato in occasione degli Stati Generali dell'Ospitalità di Lusso di Sicilia in corso a Taormina.