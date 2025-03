Mancuso vice presidente del Consiglio a Palermo aderisce a 'Noi Moderati'

Giuseppe Mancuso, vicepresidente vicario del Consiglio comunale, aderisce a Noi Moderati, che rappresenterà al Comune di Palermo'. Ne dà notizia il coordinatore politico nazionale di Noi Moderati Saverio Romano, insieme alla deputata regionale Marianna Caronia, la quale sottolinea "il valore dell'esperienza di Mancuso, che porta con sé un patrimonio di competenze maturate nell'amministrazione locale, dimostrate prima come Presidente di Circoscrizione e in questi anni al Comune. La sua scelta di unirsi a Noi Moderati è una testimonianza della forza del nostro progetto a livello nazionale e locale, radicato nei territori e orientato alla concretezza. Insieme, lavoreremo per sostenere l'amministrazione comunale e promuovere soluzioni per la crescita sociale ed economica della nostra comunità".

Mancuso sottolinea che "la scelta di aderire a Noi Moderati nasce dalla volontà di contribuire ad un progetto nazionale che incarna i valori a cui mi ispiro: centralità della persona, tutela della famiglia, solidarietà e bene comune. Un percorso coerente con i principi cristiani e con l'impegno per una politica costruttiva, al servizio della comunità".

Saverio Romano e Massimo Dell'Utri hanno espresso 'soddisfazione per questa adesione, "che rafforza il nostro progetto centrista nel territorio. Con Caronia all'ARS e Mancuso al Comune di Palermo, proseguiremo nel solco del popolarismo liberale e della dottrina sociale della Chiesa, promuovendo proposte per lo sviluppo della Sicilia ed offrendo al centrodestra la nostra competenza e la nostra concretezza di idee e proposte."