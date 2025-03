Elezioni ex Provincia, a Siracusa Forza Italia valuta di correre da sola: 3 i papabili

L'idea di convincere Forza Italia a convergere su Michelangelo Giansiracusa (candidadto della sinistra) sulla presidenza del Libero Consorzio di Siracusa, è solo il frutto di fantasia di alcuni media. Il rinnovato vertice dei forzisti, sotto la segreteria di Corrado Bonfante e con Riccardo e Pippo Gennuso in prima linea, non si sposta di un solo millimetro dalle loro posizioni. Vogliono che l'intera coalizione che sostiene Schifani a Palermo e Meloni a Roma corra compatta, oppure 'liberi' di andare ognuno per proprio conto.

Riccardo Gennuso è in piena sintonia con il governatore della Sicilia , che ha sempre osteggiato queste elezioni di secondo livello "non credo affatto che le elezioni provinciali risolveranno i tanti problemi aperti dalla riforma Delrio. E' un modello che non funziona -ha sempre detto Schifani - è un fallimento in tutto il Paese e lo sarà anche qui. Io ho provato a cambiare sistema tornando all'elezione diretta ma ho dovuto prendere atto che non era possibile. L'elezione diretta avrebbe restituito ai cittadini un sistema che esercitava funzioni precise mentre con la riforma Delrio, che tra l'altro era stata pensata come una legge provvisoria, queste funzioni sono passate a sindaci che non hanno margini e tempo per svolgerle".

Così Forza Italia per le Provinciali a Siracusa potrebbe decidere nelle prossime ore di andare da sola, così come avverrà a Caltanissetta, dove gli azzurri sono stati messi all'angolo della coalizione. Bisogna capire cosa farà Fratelli d'Italia, che non sosterrà mai un candidato di Azione, nè tantomeno dell'Mpa, rappresentato nel Siracusano, dal parlamentare Giuseppe Carta. Potrebbe così formarsi una alternativa composta da Forza Italia, Fdi e Noi Moderati. I papabili? Sono almeno tre: Daniele Lentini, sindaco di Francofonte, Peppe Gambuzza (Pachino) e Salvatore Gallo (Palazzolo). Serve soltanto la loro disponibilità e la volontà di tenere uniti i consiglieri del Centro destra infastiditi dai giochi di potere dei colleghi autonomisti.

(Nella foto Riccardo Gennuso insieme al governatore Renato Schifani)