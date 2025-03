Bullismo e Cyberbullismo: il Kiwanis si confronta con gli studenti del Principi Grimaldi

Il tema del bullismo e del Cyberbullismo è molto ricorrente nel diario del club Kiwanis di Modica che torna a farne oggetto di una conferenza dal titolo: “ Bullismo e Cyberbullismo: aspetti psicologici e risvolti penali”.

L’evento si terrà lunedì 31 marzo dalle ore 9,10 alle 11,10 nella sala auditorium dell’Istituto professionale di Stato “Principi Grimaldi” e vedrà come relatori il dr. Salvatore Cannavà, psicologo dell’emergenza e Chair Bullismo Div. 3 Sicilia Sud-Est o e l’avv. Antonello Forestiere – Luogotenente Governatore Kiwanis Distretto Italia San Marino Div. 3 Sicilia Sud-Est

Il programma della conferenza prevede i saluti di rito del Dirigente scolastico Prof. Bartolomeo Saitta, della presidente del Kiwanis di Modica, Maria Zingale. L’argomento era stato già posto nelle attenzioni degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Carlo Amore – Piano Gesù” il 14 febbraio u.s., nella sala auditorium della sede centrale dell’istituto in Piazza C. Ottaviano a Frigintini e allora relazionò il dr. Francesco Cannavà, psicologo di chiara fama.