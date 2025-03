Il ministro Urso a Siracusa:"Garantire produzione che sostenga nostre produzioni"

"Ho convocato un tavolo sull'indotto di Versalis e su quelle che possono essere e le altre soluzioni che riguardano eventualmente l'indotto. Ma il piano Versalis si è chiuso". Lo ha detto il ministro dell'Industria e del Made in Italy Adolfo Urso, arrivando nella sede di Confindustria Siracusa per un incontro con i sindacati e gli industriali. Il Mimit, su indicazione del ministro, Adolfo Urso, ha convocato per martedì 29 aprile, alle ore 15, a Palazzo Piacentini, un tavolo di confronto con le aziende metalmeccaniche dell'indotto Versalis sul piano di riconversione industriale dell'azienda. "L'obiettivo - fanno sapere dal Ministero - è approfondire le iniziative volte a garantire la continuità occupazionale e lavorativa del personale indiretto nei siti interessati. All'incontro parteciperanno l'azienda, le organizzazioni sindacali e i rappresentanti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Puglia, Sicilia e Veneto". E arrivando a Confindustria Siracusa, il ministro Urso ha aggiunto: "Noi prestiamo molta attenzione a tutte le imprese e a tutti i lavoratori, quindi, ovviamente anche all'indotto".

C'è la necessità di ''garantire una produzione energetica che sostenga il nostro sistema produttivo e la nostra società. E quindi da una parte dal pieno sviluppo dell'energia rinnovabile e dall'altra dall'energia nucleare di nuova generazione. Stiamo parlando degli small reactor, cioè dei reattori nucleari di terza generazione avanzata e poi di quarta generazione, che sono realizzabili su base industriale, adattabili, componibili e trasportabili e installabili laddove lo chieda un'industria in Italia, in Europa, nel Mediterraneo, nel mondo". Così, a Siracusa, il ministro Adolfo Urso. "Le nostre imprese hanno la scienza la tecnologia, la ricerca e i brevetti per incamminarsi su questa strada. Il Governo ha approvato un disegno di legge che consentirà al nostro Paese di produrre nel suo territorio con le nostre imprese, i reattori di nuova generazione'', dice.

IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA SIRACUSA

"Ringraziamo e riconosciamo al ministro Urso e al Governo una fin qui concreta e forte attenzione alla nostra zona industriale. Ricordiamo bene che uno dei primi dossier di cui si è dovuto occupare il governo appena insediato è stato quello del rischio chiusura per la Raffineria Isab a seguito delle sanzioni legate alla guerra Russo-Ucraina. Il governo scongiurò la chiusura e successivamente accompagnò la transizione di proprietà della raffineria Isab in regime di Golden Power. Anche il Governo Regionale e il Presidente Schifani furono a fianco del governo e del territorio per scongiurare il pericolo e trovare soluzioni". Così il Presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale, durante l'incontro con il ministro dell'Industria Adolfo Urso. "Altrettanto importante fu l'azione del governo nell'ambito della vicenda IAS e di nuovo del rischio chiusura questa volta per tutta la zona industriale. Il riconoscimento di attività strategica per il paese e l'intervento per la gestione del regime transitorio, durante il quale adottare le misure di bilanciamento (tra continuità produttiva e salvaguardia dell'occupazione e la tutela di ambiente-salute), hanno consentito di mantenere in esercizio gli impianti- dice - La vicenda IAS come sappiamo è ancora in corso, ma intanto aspettiamo fiduciosi gli esiti dell'incidente probatorio che dovranno essere depositati a giorni". E aggiunge: "Il Polo Industriale di Siracusa è stato ed è una straordinaria risorsa del nostro territorio e dell'intero paese Italia garantendo lo sviluppo sociale ed economico e contribuendo alla sicurezza energetica del paese".

IL SENTAORE PD ANTONIO NICITA

"Il Ministro Urso oggi ha tracciato un quadro consapevole delle sfide complessive dei settori che riguardano il polo industriale, con alcuni annunci apprezzabili, in particolare per la revisione cibam in sede europea. Ha anche specificato l’apertura di un tavolo per l’indotto che riguarda il settore della chimica di base. Temi che meritano un apprezzamento.

Al tempo stesso sulle questioni specifiche e immediate, tracciate anche dalle imprese dei settori della raffineria, della chimica e del cemento, legate soprattutto alla decarbonizzazione (alla luce del nuovo deal europeo che mette in campo 100 miliardi) e agli alti costi dell’energia e dell’abbattimento emissioni, non sono arrivate proposte concrete. Come nessun passo avanti è stato compiuto sui temi IAS e degli effettivi impegni assunti da Isab in sede di Golden Power, oltre alla rassicurazione del pieno controllo del ministro di azioni delle quali sappiamo poco o nulla.

Dall’indagine TEHA emerge un quadro di mancata competitività del comparto del polo ma al tempo stesso di conferma che la domanda globale per la chimica è prevista in forte crescita, ragione per la quale non continuiamo a capire la scelta di ENI di confondere come strutturale una crisi di natura esclusivamente congiunturale, con il serio rischio di incrementare in futuro i costi della importazione della filiera dell’etilene in Italia.

Servono proposte concrete. Noi abbiamo avanzato quella di istituire Zone industriali d’interesse nazionale strategico, al fine di fornire a un polo strutturato come quello di Priolo, strumenti e obblighi di coordinamento come di investimenti d’area per le attività fortemente della intera zona.

Continueremo a porre questa iniziativa in parlamento perché appare evidente che servono strategie di lungo periodo da realizzare tuttavia in tempi brevi se si vuole garantire la sostenibilità economica, ambientale e occupazione del polo industriale". Questa la dichiarazione del senatore Pd, Antonio Nicita.