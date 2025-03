Calcio, il Modica ad Aci Sant'Antonio: gara fondamentale

A tre giornate dalla fine continua la corsa del Modica in Eccellenza da capolista a pari merito con il Milazzo. Restano tre gare fondamentali per regalarsi un sogno dopo una lunga cavalcata. I ragazzi di mister Ferrara saranno impegnati nella prima delle tre gare in casa dell’Aci Sant’Antonio, formazione che milita nella parte bassa della classifica e che mira ancora ad una salvezza diretta per cui ha bisogno di vincere tutte le gare da qui alla fine. I rossoblù proveranno a replicare il risultato dell’andata quando la doppietta di Idoyaga, il gol di Rossi e quello di Belluso chiusero con il 4-0 quella gara. Nel Modica assenti gli squalificati Palmisano e Cappello, e l'infortunato Mollica.

Aci S. Antonio – Modica sarà diretta dal torinese Salvatore Panariti che sarà collaborato dagli assistenti agrigentini Giuseppe Mangiapane e Calogero Milioto. Calcio d’inizio fissato per le 16.

Di seguito i convocati di mister Pasquale Ferrara per la gara di domenica allo Stadio Comunale di Aci Sant’Antonio:

Portieri: Floridia, La Licata, Pontet.

Difensori: Denaro, Fragapane, Mallia, Messina, Triolo, Rossi.

Centrocampisti: Alecci, Cacciola, Francofonte, Incatasciato, Kondila, Schembari.

Attaccanti: Arquin, Handzic, Idoyaga, Montanaro, Viegas.