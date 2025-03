Basket maschile, Trapani cade in Sardegna: perde la partita e la vetta

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari ha compiuto un'impresa ieri sera battendo al PalaSerradimigni la capolista Trapani 92-80 con una prestazione che alimenta molti rimpianti per una stagione sfortunata a causa dei tanti infortuni e deludente nei risultati. La vittoria di contro Trapani è la terza consecutiva a conferma che i sassaresi stanno vivendo il momento della riscossa dopo avere tanto patito. La zona playoff resta ormai inarrivabile per Sassari, che si consola però con una gara quasi perfetta e due punti con cui chiudere il discorso salvezza. Ieri in campo la Dinamo ha costruito davvero la vittoria contutta la squadra, con due Fobbs (22 punti) Bendzius (20) eVeronesi (13) micidiali nel tiro da tre punti, e Cappelletti (15punti e 5 assist) brillante e preciso in cabina di regia. "È andata oltre ogni più rosea aspettativa. Abbiamo fatto unosforzo difensivo notevole e sono molto contento che ci sia ungrande spirito di squadra nel volersi aiutare in difesa e nelpassare la palla in attacco", ha detto a fine gare il coach deibiancoblu, Massimo Bulleri. "Sono orgoglioso e fiero di questiragazzi che in un momento di grande difficoltà anzichésgretolarsi si sono uniti e questi sono i risultati. Ed è tuttomerito loro".