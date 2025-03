Campo sportivo incustodito, il Pci di Siracusa chiede intervento del Prefetto

Il Pci di Siracusa ha scritto al Ptrefetto per chiedere la tutela di un bene pubblico . "Siamo ancora una volta costretti a denunciare l'assenza di vigilanza, controllo e manutenzione da parte dell'Amministrazione Siracusana nella struttura sportiva di via Lazio nel Comune di Siracusa intitolata a Giorgio di Bari; secondo noi tali inadempienze in custodia e manutenzione del bene pubblico e l'inerzia al ripetersi negli anni di continui atti vandalici e ruberie ancora in atto ha causato un possibile grave danno erariale per i contribuenti Siracusani oltre a privare i ragazzi del quartiere GrottaSanta - Mazzarrona di un importante scuola di vita e di aggregazione , devastazione in atti peggiorata giorno dopo giorno da quando sono stati interrotti i lavori di sostituzione del manto sintetico del Campo di Calcio a 11 e contemporaneamente è stato sospeso il servizio di custodia. La Struttura è aperta e soggetta giorno e notte da anni a devastazione e ruberie".