Antimafia all'Ars a Ragusa per incontri istituzionali

La commissione regionale Antimafia, presieduta da Antonello Cracolici, sarà a Ragusa giovedi' prossimo per proseguire il suo lavoro di mappatura sullo stato della criminalita' organizzata in Sicilia. Alle 11, in prefettura, ci sara' l'incontro con il prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, con il questore, Marco Giambra, con il comandante provinciale dei Carabinieri, Carmine Rosciano, con il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Walter Mela, e con il capo del centro operativo della Direzione investigativa antimafia (DIA) di Catania, Giuseppe Maria Emiddio. Alle 12.40, poco prima dell'incontro con il procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Francesco Curcio, e' previsto un punto stampa durante il quale il presidente Antonello Cracolici potra' incontrare i colleghi giornalisti. Poi, alle 13, la riunione proseguira' con il procuratore Curcio, mentre, dalle 15, ci sara' l'audizione dei sindaci del Ragusano per discutere dei problemi relativi alla presenza della criminalita' organizzata nel territorio.