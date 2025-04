Vertenza zona industriale di Siracusa, la Fiom: nessun impegno del governo

"Il ministro Urso sabato 29 marzo, fuggendo ancora una volta un giusto confronto con le parti sociali, ha incontrato i rappresentanti delle aziende nella tranquilla “confort zone” di Confindustria, rassicurandoli sull’attenzione del Governo per il “dossier Priolo”. Chi si aspettava, impegni precisi su come affrontare le sfide della transizione, su come garantire il rilancio del polo industriale di Siracusa, e come tutelare aziende e occupazione sarà rimasto, al netto di dichiarazioni dettate più da un ottimismo di facciata che da vera convinzione, sicuramente insoddisfatto e deluso. La realtà, impietosa, ci ha mostrato l’immagine di un Governo, che senza argomenti rilancia l’azione salvifica del piano di dismissione di ENI Versalis, e promettendo un futuro green per Priolo prefigura in realtà un’operazione di greenwashing tutta attenta al profitto. Ma ENI e solo la punta dell’iceberg, perché il petrolchimico di Priolo ha costruito la sua fortuna anche grazie ad un rapporto sinergico tra chimica, raffinazione e produzione di energia, se un anello della catena cede, si rischia un effetto domino che coinvolgerà l'intera area industriale, e su questo il Governo non ha dato risposte alle istanze del territorio, dimostrando di non avere indirizzo strategico su come “agganciare” il processo di transizione in atto per rilanciare e difendere un prospettiva industriale. La crisi che attraversa il petrolchimico si mostra in tutta la sua negativa intensità nella diminuzione delle attività di manutenzione, negli impianti fermi di ISAB Goi e di Sasol e in una evidente contrazione occupazionale. Una crisi che sta modificando negativamente l’assetto economico e sociale del territorio nell’indifferenza del Governo e l’incapacità per acquiescenza del sistema industriale. Dal punto di vista metalmeccanico le bonifiche, gli investimenti per una giusta transizione, potrebbero rappresentare, se realizzati in una corretta ottica di sostenibilità sociale, un’occasione di sviluppo con positive ricadute sul piano occupazionale. Ma per garantirsi veramente un futuro occorrono forti indirizzi di politica industriale, un crono-programma affinché si possa passare dalla pianificazione alla realizzazione dei progetti con obiettivi chiari e raggiungibili in tempi certi, stanziando risorse finanziarie pubbliche e private. Ma occorre anche mettere in campo un progetto che vada oltre il petrolchimico, che sappia realizzare una rete infrastrutturale funzionale a ridisegnare un nuovo ruolo per il porto di augusta, che sappia creare le condizioni per la nascita, utilizzando le aree di Punta Cugno e Marina di Melilli, di un nuovo distretto metalmeccanico capace di ridare slancio ad un settore ormai in declino. Siamo di fronte ad un bivio, il tempo delle parole è finito, pretendiamo azioni concrete contro il rischio di deindustrializzazione e di arretramento sociale di un territorio strategico per l’intero Paese. Solo se saremo in grado di creare alleanze costruire piattaforme di confronto, tra politica, aziende e territorio dove i cittadini e i lavoratori possano far vivere le proprie istanze, un luogo dove far incontrare livelli di competenza, saperi e sensibilità diffusi sul territorio per affermare un nuovo modello di sviluppo solidale ed eco compatibile, solo se sapremo essere protagonisti del nostro futuro, solo allora saremo liberi da contrapposizioni pregiudiziali e potremo cambiare veramente questo paese. Occorre avere il coraggio di ribellarsi, far crescere la voglia di riscatto sociale Siracusa 01 aprile 2025 che diventa responsabilità collettiva, progetto per determinare un futuro non scritto per noi ,ma da noi". Il documento della Fiom Cgil di Siracusa, è firmato da Antonio Recano.