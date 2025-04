Ust Cisl Ragusa Siracusa, Giovanni Migliore riconfermato segretario generale

Giovanni Migliore è stato riconfermato alla guida della UST Cisl Ragusa Siracusa. L’elezione al termine del Congresso territoriale celebrato all’Urban Center di Siracusa alla presenza del segretario nazionale Cisl, Andrea Cuccello, e del segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana.

Insieme a Migliore, che aveva assunto la carica nel novembre scorso durante il Consiglio generale seguito al passaggio di Vera Carasi nella segreteria regionale, sono stati riconfermati Anna Reale e Nunzio Turrisi.

“Con il Congresso proponiamo la fotografia completa del nostro territorio – ha detto Migliore – Le nostre federazioni hanno offerto il quadro esatto delle criticità, delle urgenze e hanno proposto le soluzioni per continuare a tutelare i diritti di tutti i lavoratori. Resta centrale, per il momento epocale, - ha aggiunto – la transizione energetica del nostro polo industriale. Saremo molto vigili sul protocollo siglato al ministero per l’ENI Versalis e guardiamo con attenzione al tavolo sull’indotto convocato per il prossimo 29 aprile.

Il nostro vasto territorio – ha continuato Migliore – ha bisogno di interventi programmatici che creino una reale rete di sviluppo. Dalle infrastrutture sociali a quelle materiali, da quelle immateriali ai finanziamenti a disposizione e non spesi".

NELLA FOTO, da sinistra: Reale, Migliore e Turrisi.