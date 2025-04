Modica, Michele Maltese nuovo Direttore Marittimo della Sicilia occidentale

Il Capitano di Vascello Michele Maltese, 58 anni, modicano, è il nuovo Direttore Marittimo del Compartimento Sicilia Occidentale della Guardia Costiera, con sede a Palermo. La prestigiosa nomina è avvenuta in questi giorni e il suo incarico inizierà lunedì 7 aprile. Il Capitano di Vascello Maltese, laureato in Giurisprudenza all’Università di Catania, chiude questa settimana la sua esperienza come Direttore Marittimo dell’Emilia Romagna e Comandante della Capitaneria di Porto di Ravenna. Ha iniziato la sua carriera nel corpo della Guardia Costiera, all’Accademia di Livorno dove diventa Sottotenente di Vascello, ricevendo poi il primo incarico nel 1991 proprio a Palermo, come ufficiale di complemento. Il suo importante curriculum, riporta ruoli di prestigio alla Capitaneria di Porto di Siracusa prima del comando del circondario marittimo e del porto di Ortona, in Abruzzo. Dal 2003 al 2009, incarichi di grande responsabilità alla Capitaneria di Porto di Pozzallo dove è stato anche comandante in seconda per 4 anni e nel 2010 l’ottenimento del Master universitario in studi internazionali strategici-militari nel 12esimo Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze. Al termine del corso, è arrivato, sempre nel 2010, l’incarico di Capo del Compartimento marittimo e di comando al porto di Mazara del Vallo prima di trasferirsi a Crotone dove è stato per tre anni il comandante in seconda. Dal 2013 al 2017, il Capitano di Vascello Michele Maltese ha assunto incarichi di assoluta responsabilità e prestigio alla Capitaneria di Porto di Catania dove è stato anche Capo Ufficio della Direzione Marittima e nel 2017 c’è stato il trasferimento al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto a Roma dove è rimasto per un lustro, con la designazione a Capo Ufficio. Cinque anni dopo, gli è stato affidato il comando della Capitaneria di Porto di Augusta e meno di due anni fa, la destinazione a Ravenna con la nomina a Direttore Marittimo dell’Emilia Romagna e Comandante dell’importante Capitaneria di Porto di Ravenna. Da lunedì prossimo, il modicano Michele Maltese, sarà a Palermo dove dirigerà la Direzione Marittima della Sicilia Occidentale.