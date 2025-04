Vittoria, il sindaco Aiello protesta per i disservizi della sanità: no all'indifferenza

"Non protesto contro i vertici della sanità di Vittoria, intendo protestare contro una sanità che, in Sicilia e al Sud non è degna di essere chiamata tale se mancano attrezzature, medici, personale infermieristico. E' una protesta che dovrebbero sposare tutti, a cominciare dai sindaci, responsabili sanitari di primo livello". E' il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ad esprimere tutta l'indignazione per una situazione che non può più essere tollerata. "La sanità non può essere al servizio della politica, deve essere al servizio dei cittadini che hanno diritto a prestazioni professionali ed erogate senza aspettare dei mesi", ribadisce Aiello, Il sindaco riceva la solidarietà di tanti cittadini. Anche il deputato regionale del PD, Nello Dipasquale, in una nota esprime solidarietà ad Aiello.

“Esprimo piena solidarietà al Sindaco di Vittoria, Ciccio Aiello, impegnato questa mattina in un sit-in di protesta presso l’ospedale della sua città. La sua azione è l’ennesimo grido d’allarme che testimonia la gravissima situazione in cui versa la sanità siciliana” – commenta Dipasquale.

(Foto Franco Assenza)